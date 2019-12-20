شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية بقيمة 9.55 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان، بعد توقيع عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية، وموافقة مجلس إدارة الشركة الأحد الماضي على ترسية المشروع، أن توقيع عقود مشروع تركيب العدادات الذكية، الذي يشمل 10 ملايين عداد، يعد واحدا من أهم المشاريع التي تواكب بها الشركة رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، مضيفا: كما يعكس مدى حرص حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على دعم هذا التوجه.

وتابع: كما أننا نحظى بدعم كبير من وزارة الطاقة ومنظومة تكامل القطاع، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، لجميع مراحل المشروع منذ أن كان فكرة.

وأكد السلطان أنه تم اختيار الأفضل في المواصفات الفنية، وجودة المواد المستخدمة، والأنظمة التقنية؛ لضمان الاستدامة والقابلية للتطوير والتحديث، والأسهل والأفضل بالنسبة لتعامل المشتركين مع العدادات الذكية، مشددا على الحرص أيضا على دعم المصانع المحلية لتسهم في المشروع بالنسبة المقررة لها، لتعظيم المحتوى المحلي، وتعزيز مشاركته في مشروع بهذا الحجم والأهمية.

وتبلغ قيمة العقود أكثر من 9 مليارات و550 مليون ريال، وسيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية، إضافة إلى التمويل الخارجي.

وأكدت الشركة «السعودية للكهرباء»، أنه بناء على الاتفاقيات المبرمة في 27 أكتوبر الماضي، تحت رعاية وزارة الطاقة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، سيكون 35% من عدد العدادات محلية الصنع، و33.3% من قيمة المنتجات التي ستصنع منها العدادات الذكية هي من المحتوى المحلي «صناعة سعودية».