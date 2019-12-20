«ماجد الفطيم» تدير المول العالمي بالعلمين في مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزتفاهم، بين شركة راء المصري، أمس، مراسم توقيع 3 مذكرات «سيتي إيدج للتطوير»، و4 شركات عالمية هي: «كونتراك» التابعة لشركة «أوراسكوم للإنشاءات»، مع «إنچى الفرنسية»، ومجموعة «ماجد الفطيم»، و«ذا فيليدج بيروت»، وذلك بهدف توفير أفضل الخدمات في مدينة العلمين الجديدة.

تم التوقيع، أمس، بحضور د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، وآلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، حيث وقّع مذكرات التفاهم الثلاث: عن شركة «سيتي إيدج» للتطوير، حسن غانم، رئيس مجلس إدارة الشركة، وميكلوس الماسي، المدير الإقليمي ل«شركة إنچى الفرنسية»، وأسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة كونتراك التابعة لشركة «أوراسكوم للإنشاءات»، وضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمي لمجموعة «ماجد الفطيم» مصر، ومروان أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا فيليدج بيروت».

وأشار وزير الإسكان المصري إلى أن مذكرة التفاهم الأولى، تم توقيعها بين شركة «سيتي إيدج»، والشركة الفرنسية «إنچي»، وشركة «كونتراك» التابعة لشركة «أوراسكوم للإنشاءات»، وذلك لإدارة وصيانة العقارات بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح أن المذكرة الثانية، تم توقيعها مع مجموعة «ماجد الفطيم» بحيث تتولى إدارة وتسويق وتأجير وصيانة المول العالمي بمدينة العلمين الجديدة، الذي سيبدأ العمل الصيف القادم 2020، إيذاناً بافتتاح المرحلة الأولى من المدينة بشكل كامل، وتقوم شركة الفطيم بموجب هذه الاتفاقية بإدارة المول وتشمل مسؤوليتها عمليات التسويق والإدارة للمول التجاري.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الثالثة تم توقيعها بين شركة «سيتي إيدج» وشركة «ذا فيليدج بيروت»، لإدارة وتشغيل المناطق الساحلية والترفيهية في مدينة العلمين الجديدة.