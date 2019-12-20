«أبوظبي الأول» يقفز بسيولة الأسهم الأسبوعية إلى 7.6 مليار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت أسهم البنوك أداء إيجابياً في جلسات الأسبوع المنصرم، والتي رفعت مؤشر سوق دبي 1.7%، ومؤشر سوق أبوظبي 1.11% خلال 5 جلسات، وبدعم إضافي من بعض أسهم «العقار»، وسط توجه أجنبي ومؤسساتي نحو الشراء في السوقين، وإن بسيولة ضعيفة باستثناء صفقات «أبوظبي الأول».

وبلغ إجمالي السيولة الأسبوعية في الأسواق 7.6 مليار درهم، منها 6.16 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.43 مليار درهم في دبي، وإذا ما تم استثناء الصفقات الأربع الكبرى على «أبوظبي الأول» فإن السيولة الإجمالية للسوقين بلغت 2.73 مليار درهم، علماً بأن السهم اجتذب 68% من إجمالي السيولة الكلية خلال أسبوع.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 4.94 مليار درهم محصلة شراء، منها 4.82 مليار درهم فقط في سوق أبوظبي، بفضل الصفقات الكبرى على «أبوظبي الأول» خلال جلسة الأربعاء، وسجلت من خلال 4 صفقات ب 4.86 مليار درهم، بينما بلغت محصلة شرائهم في دبي 117 مليون درهم.