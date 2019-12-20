«مواصفات»: قانون سلامة المنتجات يدخل حيز التنفيذ خلال النصف الأول 2020

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أكد عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن قانون سلامة المنتجات الذي صدر مؤخراً سيدخل حيز التنفيذ خلال النصف الأول من العام القادم 2020، وذلك بعد رفع اللائحة الفنية الخاصة بالقانون لمجلس الوزراء للاعتماد، مشيراً إلى أن المسودة النهائية للائحة في مراحلها الأخيرة، وقد تم الانتهاء من مرحلة المشاورات والاستماع إلى مختلف الجهات المعنية بالقانون.

وقال المعيني: القانون سيساعد الشركات ورواد الأعمال والمبتكرين على طرح منتجات جديدة، فالمبتكر لا يستطيع أن يقيم منتجه أو يطرحه في السوق إلا بعد صدور المواصفة ولاسيما أن عملية إصدار مواصفة لمنتجات جديدة قد تأخذ وقتاً طويلاً نظراً لما تحتاج اليه من وقت للدراسة والفحوصات والتقييم، كما أن المنتجات المبتكرة يجب أن تحقق المتطلبات والاشتراطات قبل طرحها بالأسواق، وذلك عبر شهادة تقييم المخاطر المرتبطة بالمنتجات.

ولفت إلى أن أبرز النقاط التي يركز عليها القانون، هي دعم الابتكار في مجال الصناعة، وخاصة الابتكارات الجديدة التي ليس لها مواصفات خاصة، ولاسيما أن المواصفة تصدر عادة بعد إنتاج المنتج، ولكن القانون الجديد سيدعم ويحفز الابتكار في المنتجات والتكنولوجيا من خلال تقييم المنتج بحيث يحقق متطلبات السلامة والصحة والبيئة ويسمح بتداول هذه المنتجات المبتكرة لحين إصدار مواصفات قياسية لها، كما تتطرق مسودة القانون أيضاً إلى وضع إجراءات خاصة بمسألة التطبيق، إلى جانب أن القانون سيلزم بتوفير الحد الأدنى من متطلبات الأمان والسلامة في المنتجات المتداولة. وأكد المعيني أن «مواصفات» أصدرت أكثر من 900 لائحة فنية بالمجمل، تحكم صناعة الأغذية في الدولة، فضلاً عن الأنظمة والجهات الرقابية المختلفة من البلديات إلى دوائر التنمية الاقتصادية، وكذلك وزارة التغير المناخي والبيئة التي ترأس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، وجميع هذه الأطراف تعمل في مجال الرقابة على السلامة الغذائية في الدولة، منوهاً بأن الهيئة تدعم مشاريع رواد الأعمال عبر إعفائهم من رسوم الهيئة لمدة ثلاث سنوات، كما أن المصانع الوطنية معفاة بنسبة 50% من رسوم الهيئة المقررة.