شكرا لقرائتكم خبر عن شركات المياه والكهرباء في أبوظبي توقع شراكة مع «أسبوع الاستدامة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وقّعت كُبرى شركات قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، ممثَّلَة بمؤسّسة أبوظبي للطاقة، اتفاقية تكون بموجبها شريكاً استراتيجياً ل«أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020». وتسلط هذه الشراكة الجديدة الضوء على التحوّلات الشاملة التي يشهدها قطاع المياه والكهرباء في الإمارة؛ من حيث التقدّم والأداء المتميّز؛ وذلك عبر مبادرات مستدامة لمجموعة الشركات التشغيلية المشاركة.
وقّع الاتفاقية جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسّسة أبوظبي للطاقة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر». وجرى التوقيع في المقر الرئيسي لشركة «مصدر».
وستشارك مجموعة الشركات التشغيلية التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة في مختلف فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وخاصة الفعالية الرئيسية فيه؛ وهي معرض ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل. وهذه الشركات هي شركة مياه وكهرباء الإمارات، وأبوظبي للتوزيع، والعين للتوزيع، وأبوظبي للنقل والتحكّم، والمرفأ للطاقة. ويمتد «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020» على مدار أسبوع كامل من 11 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2020.
وبموجب هذه الاتفاقيّة، فإن مجموعة الشركات المذكورة ستكون راعياً رئيسياً ل«أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020» بكافة فعالياته وأنشطته المصاحبة.
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