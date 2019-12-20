المنصوري: الإمارات رسّخت مكانتها المستحقة لدى العالم أَجمع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن المسيرة التنموية لدولة الإمارات لفتت أنظار الكثير من البلدان والشعوب، وقدمت الرؤية الواضحة للقيادة الرشيدة نموذجا يحتذَى به، ورسخت لدى العالم أَجمع أنَّ المكانةَ المستحقةَ لدولة الإمارات هي في مصافّ أكثر الأمم تقدماً، مشيراً إلى أن المحرك الرئيسي الذي دارت به عجلة التنمية في الدولة على مدار هذه السنوات والعقود هو الإيمان بالقدرة على تحقيق المستهدفات طالما تكاملَت المساعي وتضافرت الجهود.

وقال المنصوري خلال كلمته في ملتقى الشركاء الاستراتيجيين 2019 بدبي أمس: لطالما كان انتماؤنا لهذا الوطن الغالي صورة مشرقة نحملها في صدورنا، ونفخر بها في جميع أنحاء العالم، كيف لا ونحن نقطف اليوم ثمار ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه العقود القليلة من عمرها من نهضة عز نظيرها، وها نحن نختتم عام 2019 الذي رفع عنوان التسامح ليكون شعاراً مترسخاً وممارسة مؤسسية وقيمة مجتمعية يعيشها الناس في دولة الإمارات واقعاً يومياً، ورسالة نبيلة نحملها للعالم.

وأضاف المنصوري: نحن هنا اليوم لنحتفي بتلك الشراكة، ونكرم تلك الجهود التي كانت سنداً لنا في وزارة الاقتصاد على تنفيذ خططنا وإطلاق مبادراتنا وتعزيز جهودنا في تطوير المنظومة الاقتصادية في الدولة والارتقاء بها إلى مراتب مشرِّفَة إقليمياً وعالمياً، ومع ذلك، أعتقد أن شراكَتنا خلال العام المقبل وما يليه ستكتسي حلّة جديدة، وستكون مختلفة في زخمها وحجم جهود التعاون المبذولة فيها، فنحن الآن، وكما أعلنتْ قيادتنا الرشيدة، على أعتاب عام «الاستعدادِ للخمسين»، وستتخذ رحلتنا نحو المستقبل بعداً جديداً، وبتعاوننا وتكاتف جهودنا، سنواكب وتيرة النموِّ وستدور عجلة الإنجازات بصورة أسرعَ لتكون على قدر طموحاتنا.

وقد كرم المنصوري خلال الملتقى شركاء الوزارة الاستراتيجيين في 2019، أكثر من 85 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، شملت عدداً من الوزارات مثل وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة، وغيرها، وعدد من الغرف التجارية ودوائر التنمية الاقتصادية إلى جانب العديد من الشركات الخاصة ووسائل الإعلام.