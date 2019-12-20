«أبوظبي لموسم الشتاء» تستعد للانطلاق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أحدث عروضها الترويجية لموسم الشتاء في أبوظبي، متيحة للمتسوّقين فرصة تسوّق منتجات بأسعار مدهشة.

ومن خلال العرض الأول من نوعه للبيع بالتجزئة في أبوظبي، سوف تقدم عروض أبوظبي لموسم الشتاء الفرصة للمقيمين والزوار في العاصمة لشراء منتجات بالأسعار التي يحدّدونها.

اعتباراً من 26 ديسمبر 2019 ومع إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بعرض «تحديد السعر»، سيتمكن المتسوّقون من تحديد أسعارهم لمنتجات مثل ساعات «رولكس» وحزم أجهزة إلكترونية وحتى السيارات، ودخول السحوبات للحصول على فرصة الفوز بالمنتجات التي تم اختيارها، ولكن من أجل تثبيت أسعارهم، سيتوجب عليهم التسوّق لدى أحد متاجر التجزئة المشاركة والتي يفوق عددها 1000 متجر عبر 19 مركزاً تجارياً في أبوظبي، وفي مقابل كل 200 درهم إماراتي ينفقها المتسوقون، سيكسبون فرصة المشاركة بعرض «تحديد السعر» يمكنهم استخدامها لأي من المنتجات الحصرية المعروضة عبر الموقع الإلكتروني، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 3 ملايين درهم، وذلك حتى انتهاء العرض في 8 فبراير 2020.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والسياحة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «كجانب من التزامنا المستمر بتقديم عروض وتجارب لا تضاهى في مجال البيع بالتجزئة لسكان العاصمة وزوارها، فإننا نطلق عروض أبوظبي لموسم الشتاء مع عرض «تحديد السعر» الأول من نوعه، والذي يتيح فرصة العمر للمتسوقين لامتلاك منتجات حصرية بالسعر الذي يحددونه، هذا بالإضافة إلى تجربة التسوق الرائعة التي سوف يحظى بها المتسوقون لدى أكثر من 1000 متجر تجزئة مشارك بموسم عروض الشتاء في أبوظبي».

وسوف تستمر عروض موسم الشتاء تزامناً مع المبيعات والتخفيضات الضخمة في مراكز التسوق المشاركة، ما يوفر للمتسوقين تجارب ومكافآت مذهلة هذا الشتاء، ويتضمن ذلك تخفيضات تصل إلى 75% على منتجات مختارة لدى بعض المتاجر المشاركة، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمتسوقين الاستفادة من برامج الاحتفالات التي تعمّ العاصمة خلال موسم الشتاء.