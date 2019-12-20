4.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خـلال أسـبوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.3 مليار درهم؛ حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 955 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 70 مبايعة للأراضي بقيمة 500 مليون درهم، و885 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة منخول تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق؛ من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم، وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق؛ من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم، وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 80 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.4 مليار درهم منها 114 من رهونات الأراضي بقيمة 1.8 مليار درهم، و208 من رهونات الفلل والشقق بقيمة 600 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 736 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 475 مليون درهم.