شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الكويت تترقب 3.1 مليار من «الترقية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «كامكو» للاستثمار، إن نحو 3.1 مليار دولار تدفقات غير نشطة قد تجذبها الكويت، بسبب ترقيتها في مؤشر الأسواق الناشئة.

وأعلنت مؤسسة «مورجان ستانلي» الأربعاء بأنها ستقوم بترقية السوق الكويتي إلى سوق ناشئ على مؤشرات «إم إس سي أي»، خلال مراجعتها نصف السنوية في مايو/‏ أيار 2020، وذلك بعد أن استوفى السوق المتطلبات الخاصة بالترقية.

وأفادت هيئة أسواق المال الكويتية بأنها استوفت شرطي ترقيتها إلى الأسواق الناشئة، وهما توفير هيكل الحسابات المجمعة، وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

(د.ب.أ)

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