شكرا لقرائتكم خبر عن جني أرباح يعيد «أرامكو» إلى 35.5 ريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر سهم «أرامكو»، أمس، بعضاً من المكاسب التي حقّقها منذ بدء تداوله في السوق المحلية الأسبوع الماضي، وسجّل تراجعاً بنسبة 3,3% عند 35,5 ريال نزولاً من 36,7 ريال يوم الأربعاء.

وبدأ تداول «أرامكو» يوم 11 الجاري بسعر 32 ريالاً، وسرعان ما حقق أرباحاً بنسبة 10% بعد ثوانٍ من ظهوره على شاشات «تداول»، وواصل ارتفاعه في الأيام التالية، وبلغ أعلى سعر له يوم الاثنين وهو 38 ريالاً، محقّقاً بذلك مجموع أرباح بنحو 19% في أيام تداوله الأربعة الأولى. وأصبحت «أرامكو» الأسبوع الماضي أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم، وأول شركة في التاريخ تتخطى قيمتها السوقية تريليوني دولار، قبل أن تستقر عند إغلاق الأسبوع عند 1,89 تريليون دولار.

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