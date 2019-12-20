استثمار «مبادلة» يحوّل «جلوفو» الإسبانية إلى «يونيكورن»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «جلوفو» الإسبانية الناشئة إن تقييمها بلغ مليار دولار بعدما جذبت جولة تمويل جديدة استثماراً من «مبادلة»، الأمر الذي يضع الشركة المتخصصة في توصيل الطلبات في قائمة شركات «اليونيكورن»، وهو تعريف شهير للشركات التي تتجاوز قيمتها المليار دولار.

ونقلت (رويترز) عن الشركة ومقرها برشلونة قولها إنها جمعت 150 مليون يورو (165.33 مليون دولار) من «مبادلة» وغيرها من المستثمرين مثل صندوق «ليكستار» لرأس المال المخاطر و«إدينفست بارتنرز» و«دريك كيو.إس.آر» التي سبق لها الاستثمار في «جلوفو».

وذكرت الشركة أن هذه أول جولة تمويل تشارك فيها «مبادلة» مضيفة أن تقييمها يبلغ الآن مليار دولار أو ما يتجاوز ذلك. وتعمل «جلوفو» في 26 دولة وتقدم خدمة توصيل لكل شيء من الوجبات إلى منتجات البقالة والأدوية وهي ثالث شركة تكنولوجيا إسبانية تتجاوز قيمتها مليار دولار.

وجمعت «جلوفو» 150 مليون يورو في إبريل/‏ نيسان وقالت إنها ستستخدم الأموال التي جمعتها في الآونة الأخيرة لتطوير قدراتها الهندسية وأنظمتها التكنولوجية.

وتركز «جلوفو»، التي تنافس «أوبر ايتس» و«دليفرو»، على أمريكا اللاتينية وأوروبا. ووفقاً لبيانات من «دليفري هيرو» المساهمة في «جلوفو» سجلت الشركة خسائر من العمليات المستمرة بلغت 90 مليون يورو في 2018. (وكالات)