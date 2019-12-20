سعيد الشرقي يفتتح مقر شركات الرولي للاستثمار والتطوير العقاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365”

افتتح الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، الثلاثاء المقر الرئيسي لشركات الرولي للاستثمار والتطوير العقاري في مدينة دبا الفجيرة، وهي شركة متخصصة بالتسويق العقاري التجاري والاستثماري والسكني وتثمين العقارات، ولديها خدمات تغطي كافة القطاعات، وخدمات المقاولات والبناء والاستشارات الهندسية.

وحضر الافتتاح خميس الرولي رئيس مجلس إدارة شركات الرولي للاستثمار والتطوير العقاري، وأعضاء مجلس إدارة شركات المكونة من خالد أحمد خميس الرولي نائب رئيس الشركات، وأحمد علي محمد الخديم الظنحاني، وجاسم محمد خميس الرولي، وأحمد أحمد خميس الرولي، فضلاً عن حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وأعيان منطقة دبا الفجيرة، حيث قاموا بالتجول في المقر الرئيسي للشركات للاطلاع على باقة الخدمات التي تقدمها لعملائها.

وقال خميس الرولي إننا سعداء بهذا الإنجاز بعد التحديات التي تصادف سوق العمل، والمتمثل بالتوسع وتعزيز انتشار العلامة التجارية الخاصة بالشركات، حيث حافظت شركات الرولي منذ إنشائها في عام 2000 على توسعه نطاق خدماتها انطلاقاً من إمارة الفجيرة إلى إمارات ومدن أخرى بافتتاح أفرع في كل من إمارة دبي والشارقة وأم القيوين والعين.

وأوضح أن الشركة تسعى دائماً إلى تقديم خدمات عقارية وهندسية بأعلى المعايير والمواصفات العالمية، فضلاً عن الاهتمام والتقيد بالمواعيد والمصداقية في العمل، والتي تأتي انسجاماً مع رؤيتنا المتمثلة بالأساليب الحديثة في تقديم الخدمات العقارية التي تتفق مع المعايير العصرية في العمل والالتزام بمتطلبات الجودة بالسوق.