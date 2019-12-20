«الطيران المدني» تنظم مؤتمر تحقيقات الحوادث الجوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي ”الخليج 365”

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع تحقيقات الحوادث الجوية، مؤتمر تحقيقات الحوادث الجوية، وقد حضر هذا المؤتمر خبراء من شركات الطيران، والمطارات، ومقدمو خدمات الملاحة الجوية، ومراكز طب الطيران، إضافة إلى الجهات الحكومية ذات الصلة.

ناقش المؤتمر أحدث قضايا حوادث الطيران المتعلقة بنظم وتقنيات إدارة التحقيق في الحوادث، والتعامل مع أسر الضحايا، إضافة إلى المواضيع المتعلقة ببرنامج السلامة الوطني ونظم إدارة السلامة.

وصرح سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، بأن «سلامة الطيران تقع في صميم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات والهيئة، ونحن نسعى باستمرار، للحفاظ على أعلى المعايير في مجال السلامة وفي مجال التحقيقات في الحوادث الجوية، وبالتعاون الوثيق مع قطاع الطيران الرائد في الدولة ومجتمع النقل الجوي».