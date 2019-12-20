«النقد العربي» يناقش سير تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

يعتزم مجلس إدارة صندوق النقد العربي عقد اجتماعه الثالث والتسعين بعد المئة لمجلس المديرين التنفيذيين للصندوق الاثنين المقبل في أبوظبي، ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة التطورات في أنشطة الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2019.

في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للاستفادة مجدداً من موارد الصندوق، وموقف القروض التي وافق الصندوق على تقديمها استجابة لطلبات دوله الأعضاء ودعم جهودها في تعزيز الأوضاع المالية وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، إضافةً إلى استعراض نتائج البعثات التي أوفدها الصندوق لدوله الأعضاء، لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والمالية المتفق عليها والمدعومة بقروض تم التعاقد عليها مع الصندوق.

يتضمن جدول الأعمال أيضاً، استعراض نشاط الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، وفرص التدريب وورش العمل، التي وفرها للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، خلال الربع الرابع من عام 2019. إلى جانب الاطلاع على الدراسات وأوراق العمل والتقارير التي أعدها الصندوق وأصدرها.

كما سيستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلقة بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية.