شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إنجلترا يثبت الفائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة من دون تغيير عند 0.75%، كما خفض تقديراته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الرابع هذا العام إلى 0.1%. إلى ذلك انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية خلال نوفمبر/‏تشرين الثاني بأكبر وتيرة هذا العام بنسبة 0.6% على أساس شهري، لتسجل الشهر الرابع على التوالي من دون نمو للمرة الأولى في 23 عاماً.

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