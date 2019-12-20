ميد: «دبي الذكية» تعني السـعادة والتقـدم التقـنـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد تقرير لمجلة «ميد» بالتطورات المتتالية التي طرأت على البنية التحتية والاستثمارات في قطاع التقنية والبيانات في دبي، ما يؤهلها لأن تحوز مركز الصدارة على صعيد المنطقة ويفتح المجال واسعاً أمام تطوير الاقتصاد الرقمي.

وتستعد دبي لاستضافة عدد من الفعاليات الأبرز في هذا المجال خلال العام الجديد يتقدمها معرض إكسبو 2020، الذي يعرض أحدث ما توصلت إليه دول العالم في مجالات التقنية والابتكار، خاصة الابتكارات التي تسعى الإمارات لوضعها موضع التطبيق الفعلي عبر تطبيقات مفهوم المعرض التي تشمل الفرص والنقل والاستدامة.

وأشار التقرير إلى أن دبي نجحت في استقطاب 21.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين عامي 2015 و2018 وهو رقم بين الأعلى عالمياً، وتركزت في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأشاد التقرير بالزخم الذي يحظى به قطاع التقنية على المستوى الرسمي وعلى مستوى قطاع الأعمال والذي يتجلى في طرح العديد من المبادرات التي تدعم حرية انتقال وتبادل البيانات وعلى رأسها دبي الذكية.

وتماشياً مع هذا التوجه طورت دبي مشاريع البنية الأساسية الخاصة بالتقنية التي يسعى مكتب دبي الذكية من خلالها إلى توفير البيئة الجاذبة لخبراء التقنية التي تتيح لهم تصميم واختبار وتطوير منتجات جديدة.