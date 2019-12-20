شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تنهي الفائدة السلبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام البنك المركزي السويدي بزيادة معدل الفائدة الرئيسي بواقع 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى صفر بالمئة، لينهي بذلك خمس سنوات تقريباً من معدلات الفائدة السلبية. وقال البنك إنه رغم تباطؤ الاقتصاد السويدي، فإن القرار أعقب «عدة سنوات من النمو المرتفع والتطورات القوية في سوق العمل».

وقال «ريكسبنك» إنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للسويد بواقع 1.1% خلال العام الجاري، وبمعدل مماثل في 2020. (د ب أ)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السويد تنهي الفائدة السلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.