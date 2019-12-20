«الاتحادية للجمارك» تحذر من استغلال اسمها في مسابقات وهمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حذرت الهيئة الاتحادية للجمارك من قيام بعض الأشخاص بممارسات احتيالية تستغل اسم الهيئة وشعارها وكذلك بعض الأسماء الشهيرة في دولة الإمارات، في النصب والاحتيال على بعض فئات الجمهور داخل الدولة وفي دول مجلس التعاون والدول العربية.

قالت الهيئة، إنه تم رصد محاولات بعض المحتالين النصب على بعض الأفراد داخل الدولة وخارجها عبر تنظيم مسابقات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال الرسائل الإلكترونية الخاصة التي يستغلون فيها اسم الهيئة وشعارها الرسمي وكذلك بعض الأسماء المعروفة في الدولة، ويطلبون من هؤلاء الأفراد الاشتراك في تلك المسابقات للفوز بسيارات فارهة، وفي حالة استجابة بعض الأفراد لتلك الرسائل والوقوع ضحية لها، يطالب المحتالون الضحايا بدفع رسوم تصل إلى 5 آلاف درهم بزعم إنهاء الإجراءات المطلوبة.

وأكدت الهيئة أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه محاولات الاحتيال التي تم رصدها، تمهيداً لملاحقة من قاموا بها داخل الدولة أو خارجها.

وناشدت أفراد المجتمع الذين تصلهم مثل هذه الرسائل أو المسابقات عدم الاستجابة لها وإبلاغ الهيئة بها فور وصولها، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية.