دورة تدريبية لطلاب «دبي للسياحة» حول الضيافة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



استضاف كل من فندق «تريب باي ويندام دبي» و«ويندام دبي مارينا» دفعة جديدة تضم 12 طالباً وطالبة إماراتيين للمشاركة في دورة تدريبية جديدة في إطار الدورة الشتوية من برنامج توطين القطاع السياحي «مضياف» التابع لكلية دبي للسياحة.

وتأتي هذه الدورة التي عقدت يوم 18 ديسمبر 2019 كجزء من أهداف برنامج «مضياف» الهادفة إلى تأهيل الطلبة الإماراتيين من خلال إكسابهم مهارات العمل في قطاع السياحة المزدهر في إمارة دبي.

وقالت سارة بروكس، مديرة الموارد البشرية في مجموعة «ويندام»: «يعد قطاع السياحة والضيافة من القطاعات الرئيسية في دبي، ويسعدنا أن نأخذ على عاتقنا في «تريب باي ويندام دبي» و«ويندام دبي مارينا»مهمة تزويد الشباب الإماراتي بالخبرات والمعارف الضرورية التي تكسبهم مهارات العمل في هذا القطاع الحيوي».

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: «لقد حققت الدورة التي نظمها «تريب باي ويندام دبي»و«ويندام دبي مارينا» نجاحاً كبيراً، لذلك حرصنا على أن يستمر هذا التعاون ليكون جزءاً مهماً في برنامج مضياف. إن أحد أهداف استراتيجية دبي للسياحة هو العمل على نجاح تنفيذ برنامج التوطين الذي سيساعد في تمهيد الطريق أمام المزيد من الإماراتيين للانضمام إلى القوى العاملة في القطاع».