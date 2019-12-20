154.4 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 9 شهور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي 154.4 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من 2019 وذلك وفق أحدث الأرقام التي أصدرها أمس مركز إحصاء أبوظبي.

وتواصل النشاط في تجارة إعادة التصدير للإمارة والتي بلغت قيمتها نحو 38.5 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018.

وفي مؤشر على استمرار عملية الترشيد الاستهلاكي فقد انخفضت واردات أبوظبي خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري والتي بلغت 74.55 مليار درهم في حين وصلت قيمة الصادرات إلى 41.36 مليار درهم.

وأظهرت الإحصائيات استمرار محافظة السعودية على المركز الأول في قائمة أكثر الدول تجارة مع أبوظبي خلال شهر سبتمبر حيث بلغت قيمة التبادل التجاري مع أبوظبي 4.553 مليار درهم، وجاءت فرنسا بالمركز الثاني بنحو 2.28 مليار درهم والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 965 مليون درهم ثم اليابان 932 مليون درهم والكويت 910 ملايين درهم.

وتقتصر التجارة السلعية غير النفطية بحسب المعايير التي يتبعها مركز الإحصاء على السلع التي دخلت فقط من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو خرجت منها، وهو ما يعني أنها لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم الخارجي.

وتصدرت اللوازم الصناعية قائمة السلع الأكثر تصديراً حيث بلغت قيمتها خلال 9 شهور نحو 31.85 مليار درهم.. فيما بلغت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات 4.511 مليار درهم وتوزعت بقية القيمة على الصادرات الأخرى.

أما على مستوى تجارة إعادة التصدير فقد جاءت معدات النقل وملحقاتها والتي بلغت قيمتها 17.7 مليار درهم تلتها السلع الإنتاجية بقيمة 7.2 مليار درهم ثم السلع الاستهلاكية 7.11 مليار درهم.

وعلى جانب الواردات فقد تصدرت تجارة اللوازم الصناعية المركز الأول بقيمة بلغت 32 مليار درهم.. فيما وصلت قيمة ورادات الإمارة من معدات النقل ومحلقاتها نحو 17.5 مليار درهم ونحو11 مليار درهم للسلع الإنتاجية و8.9 مليار درهم للسلع الاستهلاكية و 4.6 مليار درهم للأغذية والمشروبات. (وام)