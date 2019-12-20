«غرفة عجمان» تبحث التعاون الاقتصادي مع يييانغ الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً اقتصادياً من مدينة يييانغ بمقاطعة هونان جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الطرفين في مختلف المجالات.

استقبل الوفد محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار، وترأس الوفد شو يون بوه نائب مدير اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وضم الوفد عدداً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من أصحاب الشركات والمصانع في المدينة.

وشهد اللقاء المشترك في مقر «غرفة عجمان»، عائشة هلال مدير إدارة المعلومات والدراسات الاقتصادية وعبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان.

وفي بداية اللقاء رحب محمد الجناحي بالحضور وأشاد بعمق العلاقات الإماراتية الصينية بشكل عام بحيث تشير الإحصائيات إلى زيادة نسبة نمو حجم التبادل التجاري بين الصين والإمارات بواقع 9% وذلك خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017. كما ثمن العلاقات القوية بين عجمان وهونان بشكل خاص، والتي تشهد تطورات متلاحقة على المستوى الاقتصادي عززتها اللقاءات المشتركة بحضور كبار المسؤولين من الطرفين وإبرام الاتفاقيات وتبادل الزيارات بين عجمان وهونان.

واطلع الحضور على أهم المعارض التي تنظمها غرفة عجمان.