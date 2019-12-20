شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 2992 سيارة «فورد» و«هيونداي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الاقتصاد عن حملتي استدعاء جديدتين ل 2992 سيارة، منها 1510 سيارات من نوع «فورد فيجو» 2018-2019 والمصنعة في البرازيل والهند، والثانية 1482 سيارة نوع «هيونداي توكسان» 2009-2012، وذلك لعيوب تصنيعية مختلفة.

وأوضحت الوزارة في تقرير صدر أمس، أن استدعاء سيارات «فورد فيجو»، جاء بهدف تعديل وضع مجموعة أسلاك التوصيل الخاصة بنظام مراقبة البطارية، بينما تهدف الحملة الخاصة ب«هيونداي توكسان» إلى فحص تهريب زيت المحرك واستبدال سويتش ضغط الزيت إذا لزم الأمر، علماً بأن كافة التصليحات لحملتي الاستدعاء سيتم تقديمها مجاناً للعملاء.

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