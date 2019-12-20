الاقتصاد

جهاز تنمية المشروعات: تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية فى الزاوية الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جهاز المشروعات الصغيرة، إنه في إطار مبادرة تطوير المناطق العشوائية، ومساهمات الجهاز في هذه المبادرة القومية الهامة التي تهدف إلي تطوير هذه المناطق وتحسين سبل معيشة سكانها، ينظم الجهاز زيارة ميدانية يوم الاثنين المقبل الموافق 23/12 لمنطقة الزاوية الحمراء.

 

وأضاف الجهاز، أن الزيارة بهدف عرض ما تم تنفيذه من مشروعات في البنية الأساسية وأنشطة التنمية المجتمعية بهذه المنطقة، وذلك ضمن برنامج الارتقاء الحضرى الممول من الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبى بحوالي 15 مليون يورو.

 

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وسوف يقوم المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بإلقاء عرض تقديمى عن الاتفاقية، وذلك فى حضور ممثلى الجهات المانحة من الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي.

 

كما سيكون هناك معرض يتضمن نماذج للمشروعات التى تم تنفيذها لتطوير المنطقة ويلى ذلك زيارة ميدانية لبعض المشروعات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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