شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية فى الزاوية الحمراء والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الجهاز، أن الزيارة بهدف عرض ما تم تنفيذه من مشروعات في البنية الأساسية وأنشطة التنمية المجتمعية بهذه المنطقة، وذلك ضمن برنامج الارتقاء الحضرى الممول من الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبى بحوالي 15 مليون يورو.
وسوف يقوم المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بإلقاء عرض تقديمى عن الاتفاقية، وذلك فى حضور ممثلى الجهات المانحة من الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي.
كما سيكون هناك معرض يتضمن نماذج للمشروعات التى تم تنفيذها لتطوير المنطقة ويلى ذلك زيارة ميدانية لبعض المشروعات.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز تنمية المشروعات: تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية فى الزاوية الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.