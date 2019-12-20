شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستورد موبايلات بمليار و808 مليون جنيه فى سبتمبر الماضى فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع ملحوظ في واردات بعض السلع الاستهلاكية المعمرة خلال شهر سبتمبر الماضي، قياسا بنفس الشهر من العام الماضي.

وأظهرت البيانات، أن مصر استوردت سيارات ركوب بـ 2 مليار و960 ألف جنيه، تساوي نحو 185 مليون و180 ألف دولار – 16 جنيه متوسط سعر الدولار- في شهر سبتمبر الماضي فقط، مقابل 4 مليار و208 مليون جنيه، تساوي 263 مليون و110 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمته مليار و232 مليون جنيه تساوى 77 مليون و930 ألف دولار.

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وبلغت قيمة الهواتف المحمولة التي استوردتها مصر للأفراد من الخارج خلال نفس الشهر نحو مليار و808 مليون جنيه تساوي نحو 113 مليون و566 ألف دولار، مقابل 2 مليار و208 مليون جنيه تساوي نحو 138 مليون و839 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 400 مليون جنيه تساوي 25 مليون و273 ألف دولار.

ويشير التقرير إلى أن شهر سبتمبر الماضي شهد استيراد ثلاجات ومجمدات بقيمة 12 مليون و835 ألف دولار، مقابل 15 مليون و618 ألف دولار، بفارق تراجع بلغ مليوني و783 ألف دولار، كما بلغت واردات الغسالات نحو مليوني و518 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و309 ألف دولار، بتراجع بلغ مليوني و791 ألف دولار.

وسجلت واردات الأشرطة والأقراص الممغنطة بأنواعها بلغت 372 ألف دولار، مقابل 12 مليون و673 ألف دولار، بفارق تراجع 12 مليون و301 ألف دولار، وواردات التليفزيونات والهوائيات بلغت 36 مليون و233 ألف دولار، مقابل 55 مليون و995 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 19 مليون و762 ألف دولار، وأخيرا واردات الأثاث والمقاعد وحوامل الفرش وبلغت 11 مليون و926 ألف دولار، مقابل 8 ملايين و863 ألف دولار، بزيادة بلغت 3 ملايين و63 ألف دولار.