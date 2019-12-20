شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يتوقع استمرار الأداء الإيجابى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وتوقع مرتضى، استمرار الأداء الايجابى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، واختبار مستوى المقاومة بالقرب من منطقة 14050 نقطة، على أن يصبح مستوى الدعم عند 13600 نقطة، كذلك من المتوقع حال اختراق المؤشر منطقة 14050 نقطة، أن تشهد أحجام التداول تحسن ملحوظ على الرغم من غياب المحفزات عن سوق المال، والذى يحتاج مزيداً من المحفزات وعلى رأسها مراجعت ملف ضرائب الدمغة والضرائب الرأسمالية، والتى من المتوقع حال تعديلها أن تنعكس على السوق بالإيجاب من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وعن أبرز القطاعات المتوقع نشاطها بالبورصة المصرية فى حال ارتفاع قيم وأحجام التداول، رجح مرتضى، صعود قطاعى البتروكيماويات والسياحة خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير يتوقع استمرار الأداء الإيجابى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.