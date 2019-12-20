الاقتصاد

خبير يتوقع استمرار الأداء الإيجابى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مرتضى، مدير فرع بإحدى شركات السمسرة، إن جلسات البورصة المصرية شهدت نهاية الأسبوع الجارى، تحسن ملحوظ فى أحجام وقيم التداول مقارنة بأداء المؤشرegx30، خلال الأسابيع الماضية، بعد وصوله بالقرب من أدنى مستوياته خلال العام عند 13535 نقطة، وذلك بدعم من تنفيذ عدد من الصفقات عبر مستثمرين أجانب وعرب حيث سجل العرب صافى شراء بقيمة بقيمة 625 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى شراء 90 مليون جنيه، نتيجة وصول العديد من الأسهم القيادية عند مستويات مغرية للشراء ليغلق المؤشر egx30 فى نهاية الأسبوع عند مستويات 13837 نقطة.

 

وتوقع مرتضى، استمرار الأداء الايجابى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، واختبار مستوى المقاومة بالقرب من منطقة 14050 نقطة، على أن يصبح  مستوى الدعم عند 13600 نقطة، كذلك من المتوقع حال اختراق المؤشر منطقة 14050 نقطة، أن تشهد أحجام التداول تحسن ملحوظ على الرغم من غياب المحفزات عن سوق المال، والذى يحتاج مزيداً من المحفزات وعلى رأسها مراجعت ملف ضرائب الدمغة والضرائب الرأسمالية، والتى من المتوقع حال تعديلها أن تنعكس على السوق بالإيجاب من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

 

وعن أبرز القطاعات المتوقع نشاطها بالبورصة المصرية فى حال ارتفاع قيم وأحجام التداول، رجح مرتضى، صعود قطاعى البتروكيماويات والسياحة خلال الفترة المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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