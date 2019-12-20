شكرا لقرائتكم خبر عن مستويات قياسية جديدة لـ"وول ستريت" في ختام الجلسة بعد بيانات وتصريحات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس محققة مستويات قياسية جديدة، وذلك بعد صدور بيانات حكومية بالإضافة إلى تصريحات وزير الخزانة "ستيفن منوتشن".



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي بنحو 18 ألفاً إلى 234 ألف طلب.



ومن جانبه، أكد وزير الخزانة "منوتشن" أنه يجري حالياً مراجعة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين مشيراً إلى التوقيع عليها على الأرجح في يناير/كانون الثاني المقبل.



وأشاد "منوتشن" بالاتفاق التجاري مع كندا والمكسيك والذي يراه سيضيف نحو 0.5% إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.



وصوتً مجلس النواب بألأغلبية بالموافقة على اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية مع كندا والمكسيك، وأرسل الاتفاق إلى مجلس الشيوخ.

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وكان قلق جيوسياسي قد أثير بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على توجيه اتهامات رسمية إلى الرئيس "دونالد ترامب" بأنه أساء استغلال سلطاته بالضغط على أوكرانيا لمصالح شخصية والإطاحة بخصومه في الانتخابات الرئاسية القادمة.



وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.5% وأغلق عند 61.22 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 61.4 دولار وأقل سعر عند 60.7 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.6% مغلقاً عند 66.54 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.7 دولار وأقل سعر عند 66.03 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 137 نقطة) إلى 28377 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28381 نقطة وأقل مستوى عند 28278 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 8887 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8888 نقطة وأقل مستوى عند 8839 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3205 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 3205 نقاط وأقل مستوى عند 3192 نقطة.