شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تتراجع رغم تصريحات إيجابية من وزير الخزانة الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات الخميس على الرغم من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن" فضلا عن إجراءات إيجابية من الحكومة الصينية.



وأفاد "منوتشن" بأنه على ثقة في التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في يناير/كانون الثاني المقبل.



وأشار "منوتشن" إلى أن المفاوضات تجري بشكل إيجابي مع الجانب الصيني ويجري الخبراء القانونيين والفنيين مراجعة مكثفة للمرحلة الأولى.

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وفي سياق متصل، أكدت الصين إلغاء الرسوم الجمركية عن بعض وارداتها من المنتجات الكيميائية المستوردة من الولايات المتحدة الأمر الذي يشير إلى المزيد من التطورات الإيجابية بين البلدين.



وتعرضت الأسواق لبعض الضغوط بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي بالأغلببية لصالح قرار بمحاكمة الرئيس "دونالد ترامب" أمام مجلس الشيوخ وتوجيه اتهامات رسمية بإساءة استغلال سلطاته الأمر الذي أثار مخاوف جيوسياسية.



وفي ختام تتعاملات الخميس، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% إلى 3.86 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 3.89 دولار وأقل سعر عند 3.85 دولار.