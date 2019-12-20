شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يرتفع قليلاً وسط محاولات الشركة تطوير بث المحتوى الأصلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات الخميس على نحو طفيف مواصلاً البقاء قرب اعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك في ظل محاولات الشركة لتنويع مصادر إيراداتها بعيدا عن مبيعات "آيفون".



وكشفت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن "آبل" دخلت في محادثات مع شركة "مترو جولدوين ماير" المعروفة اختصارا بـ"إم جي إم" من أجل شراء حقوق وامتيازات بث سلسلة أفلام "جيمس بوند" وبعض المباريات الرياضية.



يأتي ذلك في ظل محاولات "آبل" لتطوير المحتوى لدى خدمتها "تي في بلس" لتقديم عروض تلفزيونية وأفلام سينمائية حصرية للمستخدمين.

Advertisements



تجدر الإشارة إلى أن "آبل" أعلنت الشهر الماضي طرح خدمة "تي في بلس" برسوم شهرية تقدر بحوالي 4.99 دولار لبث المحتوى.



وتتنافس "تي في بلس" مع خدمات مماثلة أبرزها ما تقدمه "نتفليكس" وأيضا ما أعلنته "والت ديزني" مؤخرا بخدمة "ديزني بلس".



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 0.1% وأغلق جلسة الخميس عند 280.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 281.1 دولار وأقل سعر عند 278.9 دولار.