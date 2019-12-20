شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" ينخفض بعد تسوية بملايين الدولارات لقضايا اعتداءات ضد موظفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات اليوم بعد الإعلان عن تسوية قضائية بين الشركة والجهات التنظيمية الأمريكية بشأن قضايا تحرش واعتداءات ضد بعض العمالة لدى الشركة في البلاد.



وأفادت "أوبر" أنها اتفقت على تسوية بدفع غرامة قدرها 4.4 مليون دولار ستدفع كتعويض لبعض الموظفات اللاتي تعرضت للتحرش والاعتداءات.



وتتوالى الفضائح والأزمات ضد "أوبر" حيث تم توجيه اتهامات لها بعدم حماية عملاء خدمتها اللاتي تعرضن أيضا للتحرش والاعتداءات من بعض السائقين.

Advertisements



وفي سياق آخر، كشفت محكمة فيدرالية في فرانكفورت بألمانيا عن أن "أوبر" تخرق قواعد المنافسة وترتكب ممارسات احتكارية الأمر الذي يستدعي حظر أعمالها في البلاد.



وأوضح مسؤولو الشركة أنها ستتعاون بشكل كامل مع السلطات الألمانية من أجل استمرار أعمالها في هذا السوق الحيوي الهام وسط أوروبا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "أوبر تكنولوجيز" بحلول الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 29.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 30.1 دولار وأقل سعر عند 29.5 دولار.