شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع وسط عدم يقين جيوسياسي بشأن عزل "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بعد خسائر طفيفة سجلتها في جلسة الأربعاء، وتلقت المعادن النفيسة دعماً من عدم اليقين الجيوسياسي المرتبط باحتمالات عزل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من منصبه.



وصوت مجلس النواب الأمريكي أمس بأغلبية الأعضاء الديمقراطيين لصالح توجيه اتهامات رسمية إلى الرئيس "ترامب" بأنه أساء استغلال سلطاته وعرقل عمل الكونجرس، وذلك في قضية اتصالات هاتفية أجراها مع نظيره الأوكراني وضغط من خلالها على كييف لفتح تحقيق مع "جو بايدن" المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

Advertisements



ورأت زعيمة الديمقراطيين "نانسي بيلوسي" أن "ترامب" أساء استغلال سلطاته لمصالح شخصية وتحقيق مكاسب سياسية مشيرة إلى أنه لو لم يتم عزله، فسوف يتمادى في أفعاله المخالفة للقانون لتحيل هذه الاتهامات لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% إلى 17.154 دولار للأوققية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.18 دولار وأقل سعر عند 16.95 دولار.