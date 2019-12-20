شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد تصريحات الملكة إليزابيث الثانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية بعد تصريحات الملكة "إليزابيث الثانية" التي تعد بمثابة توجيه لرئيس الوزراء "بوريس جونسون" وحكومته الجديدة بوضع "بريكست" على رأس أولوياتهم.



وأثارت هذه التصريحات مخاوف الأسواق تجاه الاقتصاد البريطاني وخشية تنفيذ "جونسون" ورفاقه خروجا من الاتحاد الأوروبي دون النظر إلى التوصل إلى صفقة من عدمه.



وأوضحت الملكة "إليزابيث الثانية" أن أولوية الحكومة البريطانية تكمن في تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني المقبل.

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وأضافت أن الوزراء سيسعون بعد ذلك نحو توطيد العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية تجارة حرة والبدء في التفاوض على صفقة تجارية عادلة مع بروكسل واقتصادات أخرى حول العالم.



يُذكر أن بنك إنجلترا قرر اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.75% دون تغيير لكنه ألمح إلى إمكانية خفض الفائدة لو فشل النمو الاقتصادي العالمي في الاستقرار أو لو زاد عدم اليقين بشأن "بريكست".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3022، وسجل أعلى سعر عند 1.3113 وأقل سعر عند 1.2991.