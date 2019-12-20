شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع عند أعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط ضغوط على العملة الأمريكية التي تراجعت قليلا أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن مخاوف جيوسياسية تتعلق بإمكانية عزل الرئيس "دونالد ترامب" من منصبه.



ووجه مجلس النواب الأمريكي الذي يتزعمه الديمقراطيون اتهامات رسمية ضد "ترامب" بأنه أساء استغلال سلطاته لمصالح شخصية كما أنه عرقل عمل الكونجرس في التحقيقات.

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وبعد تصويت مجلس النواب، سيتعرض "ترامب" للمساءلة أمام مجلس الشيوخ الذي يهمين عليه الجمهوريون، وأعرب البيت الأبيض عن ثقته في براءة الرئيس أمام مجلس الشيوخ.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4% إلى 1484.40 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1485.8 دولار وأقل سعر عند 1477.1 دولار.