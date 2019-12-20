الاقتصاد

النفط يصعد لأعلى مستوي في 3 أشهر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد لأعلى مستوي في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم، مدعومة بأنباء عن تراجع مخزونات الخام الأمريكية واستمرار انحسار توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 37 سنتًا ليتحدد سعر التسوية عند 66.54 دولارًا للبرميل، مواصلة مكاسبها لليوم السادس على التوالي.

وصعد سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 29 سنتًا ليغلق عند سعر 61.22 دولارًا للبرميل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النفط يصعد لأعلى مستوي في 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا