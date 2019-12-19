شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع عقب توجيه اتهامات رسمية ربما تؤدي إلى عزل "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم أمام بعض العملات الرئيسية، وذلك في أعقاب توجيه مجلس النواب الأمريكي اتهامات رسمية للرئيس "دونالد ترامب" ربما تؤدي إلى عزله من منصبه.



وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" أمس إحالة "ترامب" إلى المحاكمة والمساءلة أمام مجلس الشيوخ بتهمة إساءة استغلال سلطاته وعرقلة الكونجرس عن أداء مهامه.

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يأتي ذلك بعد ثبوت اتهام "ترامب" بالضغط على أوكرانيا والتهديد بحجب مساعدات أمنية عنها إذا لم تفتح تحقيقاً مع منافسه الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن".



وعلى صعيد الملف التجاري، أعرب وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" عن ثقته في التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في يناير/كانون الثاني المقبل.



وخلال تعاملات اليوم، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.