شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول مجددا إلى الارتفاع..والخام الأمريكي أعلى 61 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متخلصة من الخسائر الطفيفة التي سجلتها في وقت سابق اليوم، وذلك بعد استيعاب بيانات المخزونات الأمريكية وعودة التركيز على الملف التجاري.



وصرح وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" بأن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين سيتم في الشهر المقبل مشيرا إلى صياغتها ومراجعتها حاليا من جانب الخبراء القانونيين والفنيين.

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وكانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض مخزون النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي خلافا بيانات معهد البترول الأمريكي غير الرسمية التي سجلت ارتفاعا بحوالي 4.7 مليون برميل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسب 0.4% إلى 61.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 61.4 دولار وأقل سعر عند 60.7 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.4% أيضا إلى 66.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.7 دولار وأقل سعر عند 66.03 دولار.