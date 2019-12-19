شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بعد انخفاض غير متوقع لمعدل البطالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم مستفيداً من بيانات سوق العمل الإيجابية التي خالفت توقعات المحللين فضلا عن استمرار التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي يدعم بدوره عملات السلع.



وصرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" اليوم بأن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصينن سيتم خلال يناير/كانون الثاني.

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وأشار "منوتشن" إلى أن هذه المرحلة تخضع في الوقت الحالي للمراجعة القانونية والفنية من جانب المختصين، كما ذكر بأن الاتفاق التجاري مع كندا والمكسيك سوف يفيد الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير.



وفي سياق آخر، أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأسترالي أضاف 39.9 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 14.5 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 5.2%، فيما أشارت التكهنات إلى استقراره عند 5.3% دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6886، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6889 وأقل سعر عند 0.6848.