شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع..و"السعودية" ترتفع للجلسة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت بورصة السعودية للجلسة الخامسة على التوالى، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت بعد ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة بمؤشر إم إس سى أى، ودفع قطاع البنوك بورصة البحرين للمنطقة الخضراء، فيما تراجعت بورصة دبى بضغوط هبوط قطاع العقارات.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% رابحاً 37.96 نقطة ليغلق عند مستوى 8291.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.11% رابحاً 205.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6805.05 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 294 مليون سهم بقيمة 8 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 131 شركة، فيما تراجعت 56 شركة.

وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.20%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.62%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.45%، تلاه قطاعى البنوك وتجزئة الأغذية بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.85%.

وجاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.98%، ثم المتحدة للتأمين بنسبة 5.90%، ثم شمس بنسبة 5.35%، فيما تصدر سهم "ميفك ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.13% ثم جدوى ريت السعودية بنسبة 3.30%، ثم أرامكو السعودية بنسبة 3.27%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى المواد الأساسية والبنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 33.4 نقطة ليغلق عند مستوى 6195.18 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% رابحاً 41.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6870.30 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.34% رابحاً 16.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4860.84 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 179.5 مليون سهم بقيمة 57.1 مليون دينار كويتى عبر 7942 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.12%، تلاه قطاعى الاتصالات والبنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%.

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وجاء سهم " الشركة الوطنية للرماية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.51%، تليه شركة السينما الكويتية القابضة بنسبة 9.91%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 8.97%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.45% ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية القابضة بنسبة 7.59%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.23%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحاً 0.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1584.06 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.4 مليون سهم بقيمة 871.4 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.67% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.04%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.60% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.50%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.13%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.08% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.23%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% خاسراً 18.82 نقطة ليغلق عند مستوى 2768.56 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 149.5 مليون سهم محققة ما قيمته 263.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3171 صفقة لعدد 34 سهماً، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 19 سهماً، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.06%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فقطاع التأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاع فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.86%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.35%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 9.58%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.15%.