الإحصاء وعلم تقدمان منتجات البيانات المبتكرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت الهيئة العامة للإحصاء اتفاقية شراكة مع شركة «علم» بهدف الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الهيئة، في توفير منتجات البيانات المبكرة التي سيتم تقديمها على شكل رقمي، وتطوير خدمات البيانات الإحصائية، وفق أفضل المعايير الدولية، لدعم القرار في القطاعين العام والخاص.

ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي، وعن الشركة رئيسها التنفيذي الدكتور عبدالرحمن الجضعي، بحيث تقوم شركة علم بتقديم منتجات وخدمات (بيانات متعددة المصادر عبر الأنظمة الذكية للتحليل الإحصائي المتقدم وتقارير الإحصائية) وفق منظومة القواعد والسياسات المعمول بها في الإحصاءات الرسمية.

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وتأتي الاتفاقية انطلاقا من قيمة التشاركية التي تعمل الهيئة العامة للإحصاء في إطارها، وتفعيل توجه الدولة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورغبة منها في ترجمة ذلك واقعا ملموسا بإبرام الشراكات لغرض تطوير منتجاتها وتقديم خدمات البيانات الإحصائية لعملائها وفق أفضل المعايير الدولية.

وتقدم الهيئة العامة للإحصاء خدمات ومنتجات متنوعة عبر «أكاديمية الإحصاء» الذراع الاستشاري للهيئة في تقديم الخدمات الاستشارية والمسوح الإحصائية، والبيانات الإحصائية، والخدمات التدريبية الإحصائية، والخدمات التنظيمية لممارسة العمل الإحصائي، وتهدف من خلالها إلى تقديم خدمات إحصائية ذات قيمة مضافة، وبناء القدرات في مجال الإحصاء وعلوم البيانات لدعم اتخاذ القرار في الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والمشروعات المختلفة.

ومن الحلول التي تقدمها «أكاديمية الإحصاء»: تطوير كفاءة وفعالية استخدام البيانات المتوفرة لدى الهيئة، وتصميم المسوح حسب طلب العملاء لتوفير البيانات الداعمة لهم، وبناء القدرات الوطنية وتأهيلها في المجال الإحصائي، وتطوير منتجات نوعية متميزة لدعم عملاء الهيئة في القطاعين العام والخاص.