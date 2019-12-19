المالية تقدم برامج تدريب الكترونية على «دروب»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مع وزارة المالية مذكرة تعاون، في مقر الصندوق بمدينة الرياض، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع المالي، وإعدادها لسوق العمل، من خلال إقامة برامج تدريبية الكترونية في ذات القطاع على منصة «دروب» باعتبارها منصة التدريب الالكترونية الوطنية.

وبموجب مذكرة التعاون، يتيح «هدف» صفحة خاصة بالبرامج التدريبية الالكترونية على منصة «دروب»، تتيح لوزارة المالية تقديم برامج تدريب الكترونية وعرضها مباشرة على المنصة، كما سيتولى «هدف» تطبيق معايير جودة بناء البرامج التدريبية الالكترونية المعتمدة لدى «دروب» على البرامج التدريبية المقدمة من وزارة المالية، بالإضافة إلى العمل بين الطرفين على تطوير البرامج التدريبية الالكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومعايير منصة «دروب».

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ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، ومساعد وزير المالية للخدمات المؤسسية عبدالرحمن السكران.

وتهدف مذكرة التعاون المبرمة إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في القطاع المالي، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال برنامج التدريب الالكتروني «دروب»، بما يسهم في تحقيق أحد أهداف الوزارة المتمثل في تطوير الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة.

ويأتي برنامج التدريب الالكتروني «دروب»، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، لهدف تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعيا لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد «دروب» برنامجا شاملا، إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية الكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع بعقد شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات.