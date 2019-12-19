19 فبراير المقبل بدء تركيب عدادات الكهرباء الذكية والانتهاء 31 مارس 2021

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان، توقيع عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة الأحد الماضي على ترسية المشروع، الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد كهربائي ذكي لجميع المشتركين في المملكة.

وتبلغ قيمة العقود 9.55 مليارات ريال، وسيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية، إضافة إلى التمويل الخارجي.

ومن المقرر أن يبدأ تركيب العدادات الذكية على مراحل ابتداء من 19 فبراير المقبل، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 مارس 2021، تعقبها عامان للتشغيل والصيانة قابلة للتجديد لعام واحد.

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وأكدت السعودية للكهرباء، أنه بناء على الاتفاقيات المبرمة في 27 أكتوبر الماضي، تحت رعاية وزارة الطاقة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ستكون 35% من العدادات محلية الصنع، و33.3% من قيمة المنتجات التي ستصنع منها العدادات الذكية هي من المحتوى المحلي «صناعة سعودية».

وقال السلطان «إن توقيع عقود مشروع تركيب العدادات الذكية واحد من أهم المشاريع التي تواكب بها الشركة رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتعكس مدى حرص حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على دعم هذا التوجه، كما أننا نحظى بدعم كبير من وزارة الطاقة ومنظومة تكامل القطاع، ومتابعة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لجميع مراحل المشروع منذ أن كان فكرة، حتى رأيناه واقعا شاخصا أمامنا اليوم؛ لتقديم أفضل خدمة كهربائية موثوقة ومتطورة تضاهي أفضل التقنيات في العالم»، وشدد معاليه على أن الشركة حريصة أيما حرص على أن تتم مراحل المشروع في وقتها والانتهاء منه في الوقت المحدد، والتأكد من تطبيق أقصى معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمواصفات التي يتم تحديدها والاتفاق عليها.

تركيب 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

قيمة العقود 9.555.099.334 ريالا

تمويل المشروع من موارد الشركة والتمويل الخارجي

35 % من عدد العدادات محلية الصنع

33.3 % من قيمة منتجات تصنيع العدادات من المحتوى المحلي

مراحل التركيب:

البدء في 19 فبراير 2020

تركيب 5 ملايين عداد بنهاية سبتمبر 2020

الوصول إلى 8 ملايين عداد بنهاية ديسمبر 2020

اكتمال تركيب 10 ملايين عداد بنهاية مارس 2021

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