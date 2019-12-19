15 تريليون دولار فجوة تمويلية في البنية التحتية.. و«العشرين» تبحث ردمها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتضمن أولويات مجموعة عمل البنية التحتية تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العمل على تطوير أطر فعالة وملائمة لمشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية، مما سيساعد على تعزيز الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، وكذلك العمل على تعزيز استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية، كونها تسهم في تقديم خدمات بنية تحتية مستدامة وعالية الجودة والكفاءة.

يأتي ذلك في وقت تشير فيه بيانات مركز البنية التحتية العالمية (GIH) إلى وجود فجوة تمويلية في البنية التحتية تبلغ 15 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2040.

ووفقا لبيانات مجموعة البنك الدولي، يعيش حوالي مليار شخص في العالم على بعد أكثر من 2 كلم من الطرق المعبدة، وحوالي مليار شخص دون كهرباء، وأربعة مليارات شخص دون انترنت؛ مما يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية.

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إلى ذلك عقدت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين مؤتمر مجموعة العشرين للاستثمار في البنية التحتية في الرياض، على هامش الاجتماع الأول لمجموعة عمل البنية التحتية المنعقد في 18-19 ديسمبر 2019 تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وشاركت في المؤتمر دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية ورواد من مدراء الأصول والمؤسسات الاستثمارية، بهدف مناقشة الحلول الملموسة والعملية للتحديات التي تحول دون استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية. كما شارك في المؤتمر عدد من الجهات الحكومية السعودية لإثراء المحتوى المحلي.

ورحب الدكتور فهد الدوسري، وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية بمؤسسة النقد العربي السعودي، بالمشاركين في المؤتمر، وسلط في كلمته الافتتاحية على أهمية حشد موارد القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية في البنية التحتية، ونوه بأن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ستعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص للمساهمة في تلبية احتياجات البنية التحتية.

وأوضح أن هذا المؤتمر يوفر منصة مهمة لدول مجموعة العشرين، والمنظمات الدولية، ومدراء الأصول والمؤسسات الاستثمارية لإطلاق نموذج تعاوني يهدف إلى مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية.

إحصاءات للبنية التحتية العالمية: