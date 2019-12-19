موجز الاقتصاد.. السياحة: الترويج للمتحف المصرى الكبير أهم عناصر الإصلاح الهيكلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى اليوم عدد من الاخبار الهامة، أبرزها قيام وزارة السياحة بالتوريج لافتتاح المتحف المصرى الكبير..وكذلك استمرار تراجع الليرة التركية لأدنى مستوياتها بعد إقرار مجلس الشيخ عقوبات على أنقرة، وقيام وزارة الإسكان بإعلان خطتها لتطوير ورفع كفاءة مدينة برج العرب الجديدة ..وإليكم أبرز العناوين.. Advertisements

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