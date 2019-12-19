شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 19- 12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 19-12-2019.





إيقاف تداول 7 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بلتون المالية القابضة، القناة للتوكيلات الملاحية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية للدواجن، العربية لاستصلاح الأراضى.

البورصة تربح 300 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات محلية وعربية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.807 مليار جنيه. البورصة تربح 300 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات محلية وعربية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.807 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 117 مليون ورقة مالية بقيمة 871.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.3 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 51.05% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 46.29%، والعرب على 2.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.15%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 94.3 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 85.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 190.9 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13837 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وانخفض المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 16262 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5152 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1393 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.

وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 86 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 110.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.68%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 3.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.25%

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- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 2.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.80%

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 13.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.14%

- البنك المصرى الخليجى بسعر إغلاق 0.534 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 4.71%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-2 بسعر إغلاق 0.269 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.74%

- العربية لاستصلاح الأراضى إغلاق 7.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 9.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.58%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.545 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.98%

- بلتون المالية القابضة إغلاق 2.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.71%