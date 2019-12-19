شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار العديد من الأدوية في تركيا بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، ارتفاع أسعار العديد من الأدوية في تركيا، حيث شملت أدوية مسكنات الألم المستخدمة كثيرًا، وأدوية المعدة وأدوية شراب الأطفال، وذلك بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التركية.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه في السنوات الخمس الماضية، ارتفعت أسعار بعض الأدوية بشكل متتالٍ بنسبة تصل إلى 300%،.

Advertisements

وتابع موقع تركيا الآن: ارتفع في عام 2014 سعر الإسبرين من 1.44 إلى 9.96 ليرة تركية، وسعر شريط ريني من 16.37 إلى 19.93 ليرة، وسعر شريط تالجيد من 17.26 إلى 19.93 ليرة، وسعر دواء كالبول من 12.13 إلى 15.03 ليرة تركية.