الاقتصاد

ارتفاع أسعار العديد من الأدوية في تركيا بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، ارتفاع أسعار العديد من الأدوية في تركيا، حيث شملت أدوية مسكنات الألم المستخدمة كثيرًا، وأدوية المعدة وأدوية شراب الأطفال، وذلك بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التركية.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه في السنوات الخمس الماضية، ارتفعت أسعار بعض الأدوية بشكل متتالٍ بنسبة تصل إلى 300%،.

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وتابع موقع تركيا الآن: ارتفع في عام 2014 سعر الإسبرين من 1.44 إلى 9.96 ليرة تركية، وسعر شريط ريني من 16.37 إلى 19.93 ليرة، وسعر شريط تالجيد من 17.26 إلى 19.93 ليرة، وسعر دواء كالبول من 12.13 إلى 15.03 ليرة تركية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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