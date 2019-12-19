شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للنقل البحرى : نسعى لإنشاء محطة حاويات شرق بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف حلمى لـ" الخليج 365 "، إن الغرض من إنشاء تلك المحطة هو تدعيم شركاتنا التابعة خاصة شركة بورسعيد لتداول الحاويات ، خاصة أنه لا يوجد مكان للتوسع حاليا فى ميناء بورسعيد ، وبالتالى سيكون هناك صعوبة فى زيادة الحاويات ، مشيرا الى أن المحطة الجديدة ستكون إضافة للشركة القابضة وشركاتها التابعة ، فى ظل التزايد المتوقع لنشاط تداول الحاويات عالميا.
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