الاقتصاد

رئيس القابضة للنقل البحرى : نسعى لإنشاء محطة حاويات شرق بورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء صلاح الدين حلمى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إنه يجرى التنسيق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنشاء محطة حاويات شرق بورسعيد ، وذلك فى اطار الرؤية المستقبلية للشركة فى محور قناة السويس .

 

وأضاف حلمى لـ" الخليج 365 "، إن الغرض من إنشاء تلك المحطة هو تدعيم شركاتنا التابعة خاصة شركة بورسعيد لتداول الحاويات ، خاصة أنه لا يوجد مكان للتوسع حاليا فى ميناء بورسعيد ، وبالتالى سيكون هناك صعوبة فى زيادة الحاويات ، مشيرا الى  أن المحطة الجديدة ستكون إضافة للشركة القابضة وشركاتها التابعة ، فى ظل التزايد المتوقع لنشاط تداول الحاويات عالميا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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