شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للنقل البحرى : نسعى لإنشاء محطة حاويات شرق بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء صلاح الدين حلمى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إنه يجرى التنسيق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنشاء محطة حاويات شرق بورسعيد ، وذلك فى اطار الرؤية المستقبلية للشركة فى محور قناة السويس .

وأضاف حلمى لـ" الخليج 365 "، إن الغرض من إنشاء تلك المحطة هو تدعيم شركاتنا التابعة خاصة شركة بورسعيد لتداول الحاويات ، خاصة أنه لا يوجد مكان للتوسع حاليا فى ميناء بورسعيد ، وبالتالى سيكون هناك صعوبة فى زيادة الحاويات ، مشيرا الى أن المحطة الجديدة ستكون إضافة للشركة القابضة وشركاتها التابعة ، فى ظل التزايد المتوقع لنشاط تداول الحاويات عالميا.

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