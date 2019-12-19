شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون: 1.1 مليار دولار تدفقات متوقعة لبورصة الكويت 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدر بنك الاستثمار بلتون، أن ينعكس انضمام بورصة الكويت للأوراق المالية لمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة بتدفقات متوقعة بنحو 1.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن موعد إدراج السوق الكويتى فى مؤشر الأسواق الناشئة سيتزامن مع المراجعة نصف السنوية للمؤشر فى مايو 2020.

وقامت مؤسسة مورجان ستانلى كابيتال انترناشونال بترقية السوق الكويتى من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة، اعتباراً من يونيو 2020.

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وأعلنت مورجان ستانلى، أن قرار إدراج السوق الكويتى فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة جاء بعد إصدار هيئة أسواق المال الكويتية الإصلاحات التنظيمية المتعلقة بأحكام القواعد والقوانين التنفيذية الخاصة بتطبيق الحسابات المجمعة والتداولات بناء على كود المستثمر، وبعد تأكيد مستثمريين مؤسسيين تطبيق هذين الإصلاحين بالفعل فى التداولات.

وكانت مورجان ستانلى، أعلنت فى يونيو 2018، مع المراجعة السنوية لتصنيف السوق، أن السوق الكويتى سيتم ترقيته من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة فى مراجعتها السنوية لعام 2019، فى حالة استيفاء الشروط التنظيمية.