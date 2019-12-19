بلتون: 1.1 مليار دولار تدفقات متوقعة لبورصة الكويت 2020

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وقامت مؤسسة مورجان ستانلى كابيتال انترناشونال بترقية السوق الكويتى من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة، اعتباراً من يونيو 2020.
وأعلنت مورجان ستانلى، أن قرار إدراج السوق الكويتى فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة جاء بعد إصدار هيئة أسواق المال الكويتية الإصلاحات التنظيمية المتعلقة بأحكام القواعد والقوانين التنفيذية الخاصة بتطبيق الحسابات المجمعة والتداولات بناء على كود المستثمر، وبعد تأكيد مستثمريين مؤسسيين تطبيق هذين الإصلاحين بالفعل فى التداولات.
وكانت مورجان ستانلى، أعلنت فى يونيو 2018، مع المراجعة السنوية لتصنيف السوق، أن السوق الكويتى سيتم ترقيته من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة فى مراجعتها السنوية لعام 2019، فى حالة استيفاء الشروط التنظيمية.
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