شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن السعودي: يجب الإفصاح عن أرباح الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد برنامج حساب المواطن في السعودية أنه على المستفيد أن يفصح عن أرباحه من الأسهم.

وذكر البرنامج، أن الأرباح التي يتم الحصول عليها يتم إدراجها ضمن الدخل عبر أيقونة "غير ذلك"، بحسب "العربية".

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال خلاله: "أرباح الأسهم هل يتم الإفصاح عنها؟".وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسر.