شكرا لقرائتكم خبر عن التمويل الدولي: السعودية ستصل لنقطة التعادل في موزانتها بحلول 2023 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع معهد التمويل الدولي أن تصل موازنة السعودية إلى مرحلة التعادل بحلول 2023، والتي سيتساوى فيها الإنفاق مع إيرادات الدولة عند 936 مليار ريال.

وأظهرت بيانات المعهد، أن إيرادات المملكة ستصل إلى 822 مليون ريال في 2020 مع حجم إنفاق يبلغ 1.02 تريليون دولار، بعجز يبلغ نسبته 7%، من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع أن يتراجع العجز في الموازنة إلى 4.5%، من الناتج المحلي، وأن يصل إلى 1.9%، في 2022.

وأقام المعهد توقعاته تلك على أساس صعود تدريجي في أسعار النفط لتصل إلى 61.2 دولار للبرميل في 2021، مقارنة بـ60 دولارا العام المقبل، لتصل إلى 62.4 دولار في 2022، و63.7 دولار في 2023.

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وتشــير التقديــرات الأوليــة للموازنة الجديدة للمملكة إلــى نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي بحوالــي 2.3% خلال العام 2020.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد تــم مراجعــة تقديــرات نمــو الناتــج في 2019 نظــراً لتطــورات أســواق النفــط وتمديــد اتفاقيــة أوبــك+ بالإضافــة إلــى تحديــث توقعــات نمــو القطــاع غيــر النفطــي الــذي يشــهد نشــاطاً إيجابيــاً فــي ضــوء الأداء الفعلــي لبعــض المؤشــرات الاقتصاديــة، كمــا تمــت مراجعــة تقديــرات المــدى المتوســط لمعــدلات نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي فــي ضــوء التطــورات الماليــة والاقتصاديــة المحليــة والعالميــة.

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