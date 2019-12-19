شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب زيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الراجحي ريت" بنسبة 78.63% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الراجحي المالية، مدير صندوق الراجحي ريت، عن مشاركتها في الطرح العام المتعلق بزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت بمبلغ 30 مليون ريال بما يعادل 20.23% من حجم الطرح العام النقدي المتاح للجمهور.

وأفاد الصندوق في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه تم طرح عدد 16.853 مليون وحدة، فيما تم الاكتتاب في عدد 13.251 مليون وحدة، بنسبة تغطية بلغت 78.63%.

وبحسب البيان، بلغ عدد المشتركين في الطرح العام نحو 16.031 ألف مشترك، بإجمالي مبلغ اشتراك بلغ 116.615 مليون ريال سعودي.

Advertisements

وسيقوم مدير الصندوق بإكمال تخصيص الوحدات لمالكي الوحدات خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقفال فترة الطرح المنتهية في 18 ديسمبر الجاري.

ومن المُقرر أن يكمل مدير الصندوق عملية الاستحواذ على ثلاثة عقارات تعليمية من شركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال إصدار وحدات جديدة من صندوق الراجحي ريت كإشتراك عيني وسداد المبلغ المتبقي نقداً من خلال المبلغ المتحصل عليه من عملية الطرح العام والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية وافقت، في أكتوبر الماضي، على الطلب الذي تقدمت به شركة الراجحي المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الراجحي ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.