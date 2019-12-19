"ساكو" توقع عقد تسهيلات مصرفية مع "الخليج الدولي" بقيمة 100 مليون ريال

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" عن توقيع عقد تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي، بقيمة 100 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن مدة التمويل ستكون خمس سنوات شاملة فترة سماح مدتها سنة تبدأ من 19 ديسمبر الجاري.
وتمثلت الضمانات المقدمة مقابل التمويل في سند لأمر بقيمة 100 مليون ريال، علماً بأن الهدف من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل والخطط التوسعية للشركة وتسوية قروض أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، المصاريف الإدارية والعمومية، بالإضافة إلى انخفاض النفقات المالية والإيرادات الأخرى.
وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 55.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 59.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 6.4%.
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